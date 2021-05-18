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В Бурятии лесники и дети восстанавливают лес

В Бурятии лесники и дети восстанавливают лес
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
За несколько дней высадили сеянцы на площади 11 гектаров

В местности Бор Бичурского района Бурятии лесники высадили 38,5 тысяч сеянцев сосны. К посадке присоединились и члены школьного лесничества «Юный лесовод», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Мы участвуем в посадке не в первый раз. Уже знаем, как правильно высаживать сеянцы сосны. А осенью мы приедем сюда вместе с сотрудниками лесхоза, чтобы посмотреть, как они прижились, - рассказывает юный лесник Александр.

Своими впечатлениями поделилась руководитель школьного лесничества Надежда Бурцева:

- Это такое благородное, ответственное и воодушевляющее дело – сажать деревья. Такая посадка даёт чувство сопричастности к большому делу – восстановлению лесов. Детки у нас занимаются садоводством, им очень нравится. Они, несмотря на свой возраст, работают наравне со взрослыми, бережно берут сеянцы, чтобы не повредить корни, аккуратно убирают воздушную подушку.

Лесники с детьми восстанавливают территорию, погибшую от лесного пожара в 2015 году.

- За несколько дней мы вместе с ребятами высадили сеянцы на площади 11 гектаров. Очень приятно, когда дети тоже участвуют в таких важных мероприятиях. Ведь даже если они не станут лесниками в будущем, то будут более бережно относиться к природе. Ребёнок, который сам посадил дерево, никогда не будет рубить лес. Такая экологическая культура прививается со школьной скамьи, - рассказывает руководитель Буйского лесхоза Андрей Павлов.

Посадки лесных культур проходят почти в каждом районе республики. Всего в этом году лесники планируют провести посадки на площади 1,8 тысяч га.
Лес дети
 
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