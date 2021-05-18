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Вход в два музея Улан-Удэ сегодня бесплатный

Вход в два музея Улан-Удэ сегодня бесплатный
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня отмечается Международный день музеев

Сегодня, 18 мая, вход в Этнографический музей народов Забайкалья будет бесплатным.

- Ежегодно 18 мая музейные сотрудники разных стран отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев. И, конечно, все те, кто с нетерпением ожидают очередного похода в Этномузей, причастны к празднику. Уважаемые посетители и гости музея! Рады сообщить, что 18 мая двери музея будут открыты для всех! Вход в музей будет бесплатным, - говорится на страницей музея в Instagram.

Режим работы: 18 мая с 9:00 до 17:30 - вход в музей бесплатный. Работают Этнозоосад и все экспозиции.

Вход в Художественный музей имени Сампилова также будет бесплатным. «18 мая всё музейное сообщество отмечает Международный день музеев! Мы поздравляем коллег с профессиональным праздником! А всех горожан и гостей столицы приглашаем посетить в этот день наши постоянные выставки бесплатно! Музей работает с 10:00 до 18:00», - отмечается в группе учреждения культуры в соцсети.


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этнографический музей национальный музей
 
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