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В Монголии поменяли правила национальной борьбы

В Монголии поменяли правила национальной борьбы
Общество,  Фото:скриншот
Спортивная федерация учла мнение общественности

15 мая в Монголии на заседании высшего совета федерации национальной борьбы было решено аннулировать прежнее положение правил борьбы, когда по истечению положенного времени соперникам на турнирах предоставлялся выбор схватки по жеребьёвке, так называемой «смертельной» схватки. Подобная мера была принята в преддверии национального праздника Наадам, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

«Смертельная» схватка — это обхват туловища соперника одной рукой или за жилетку (зодог) и другой рукой за шорты (шуудаг). Противника сильно прижимают к себе и не оставляют ему никакого шанса для ответного приёма.

Напомним, что в последние годы монгольское общество критиковало борцов национальной борьбы за использование своих размеров, веса и силы для победы в ущерб борцовскому стилю, умениям, технике и приёмам для зрелищности поединка. Спортсмены затягивают время поединка, чтобы воспользоваться «смертельной» схваткой. При этом они стараются набрать больше веса для преимущества.

Также на заседании федерации обсуждалось внесение изменений и дополнений в закон о Наадаме, антидопинговый и прочие вопросы.
Монголия национальная борьба спорт
 
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