В Улан-Удэ пройдёт турнир по ушу «Память»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На соревнования приедут гости из Иркутска и Читы



22 мая в Улан-Удэ пройдёт традиционный турнир по ушу «Память». Соревнования посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



- Данные соревнования проводятся в дань памяти всем тем, кто сражался и защищал Родину на фронтах, работал в тылу, всем, кто победил в Великой Отечественной войне в борьбе с фашизмом, - сообщает федерация ушу Бурятии. - Цель соревнований — это воспитание у подрастающего поколения патриотизма, чувства любви и уважения к Родине и ветеранам Великой Отечественной.



В этом году в турнире примут участие команды городов Иркутска и Читы. Всего в соревнованиях примет участие более 150 спортсменов.



Турнир состоится в физкультурно-спортивном комплексе. Начало соревнований в 9:00. В 14:00 будет проведена торжественная церемония открытия турнира и парад. Также на открытии поздравят ветеранов и покажут выступление сборной Бурятии по ушу. Соревнования продолжатся в 15:00.



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