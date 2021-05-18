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В Бурятии стартовал чемпионат республики по футболу

В Бурятии стартовал чемпионат республики по футболу
Общество,  Фото:pixabay.com
В турнире принимают участие 11 команд

В Бурятии прошли первые игры чемпионата республики по футболу среди мужских команд. В этом году в соревнованиях принимают участие 11 команд.

Как сообщает пресс-служба федерации футбола РБ, в борьбу уже успели вступить 8 команд. 15 мая футбольный клуб «Уда-Хоринск» дома уступил ФК «Спарта-Лимонад» со счётом 1:2.

16 мая состоялось 3 встречи. На стадионе «Забайкалец» встречались серебряный и бронзовый призёры последнего сезона: ФК «Восток» принимал ФК «БГУ». В матче было назначено 3 пенальти, два из них в ворота «студентов». В обоих случаях, великолепно сыграл голкипер БГУ, Владимир Киселёв, парировавший оба удара. Команда БГУ свой 11-метровый реализовали, установив окончательный счёт 0:3.

На центральном стадионе республики прошли 2 игры. В 18:00 на поле вышли самые молодые команды чемпионата: ФК «Бурятия-М» и ФК «СШ-5». Уйдя на перерыв со счётом 2:0, футболисты «Бурятии-М» не смогли удержать преимущество и, пропустив 3 мяча во втором тайме, проиграли со счётом 2:3. В 20:00 на поле вышли победитель последнего сезона «Основной Ресурс Дорожник» и новичок чемпионата, ещё одна студенческая команда ФК «БГСХА». Чемпионы показали свой класс, одержав уверенную победу со счётом 4:1. Хет-трик оформил Алексей Рябованов.

Также 16 мая прошёл матч на кубок Бурятии. На центральном стадионе ФК «ВСГУТУ» принимал ФК «ГТРК Бурятия – 102 квартал». Окончательный счёт встречи 1:2 – «телевизионщики» вышли в 1/4 финала, где встретятся с командой «Основной Ресурс Дорожник». 
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