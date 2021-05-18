В Баргузинском районе Бурятии определят границы населённых пунктов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В состав Забайкальского нацпарка включат Катунь, Курбулик и Монахово



До середины июня главы сельских поселений Баргузинского района Бурятии должны направить свои предложения для внесения изменений в положение о Забайкальском национальном парке. Такое поручение дал зампред правительства республики по инфраструктуре Евгений Луковников в ходе рабочей поездки в Баргузинский район на выездном совещании по подготовке проектов внесения изменений генеральных планов и правил землепользования и застройки.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии, в конце прошлого года правительство Российской Федерации приняло федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Согласно дополнениям в статье 3 населённые пункты могут быть включены в состав национальных парков без изъятия расположенных на их территориях земельных участков и иной недвижимости у правообладателей (за исключением государственных природных заповедников), если это не противоречит режиму особой охраны на этих территориях. В случае зонирования особо охраняемой природной территории населённые пункты включаются в состав зоны, где допускается осуществлять хозяйственную деятельность. Такие земельные участки могут находиться, как в собственности Российской Федерации, муниципальной собственности, так и в собственности граждан или юридических лиц.



Иными словами, документ даёт возможность приватизации и оборота земель в границах населённых пунктов, расположенных на особо охраняемой природной территории. Использование земельных участков и строительство на них жилых домов теперь определяется правилами землепользования и застройки. Ранее это регулировалось нормами положения об особо охраняемых природных территориях, что накладывало массу ограничений.



- Из-за ряда ограничений, которые накладывало федеральное законодательство, жители посёлка Усть-Баргузин фактически лишились права собственности на землю. Реализация мероприятий по определению границ позволит включить в состав Забайкальского национального парка населённые пункты, такие как Катунь, Курбулик и Монахово. Это даст возможность оформить права на земельные участки объектов капитального строительства в их границах, - прокомментировал Евгений Луковников.



Территория посёлка Усть-Баргузин частично входит в состав Забайкальского национального парка. В состав посёлка входит 9 населённых пунктов. Так в селе Максимиха и посёлке Усть-Баргузин уже определены границы. Муниципальным образованием составлен перечень населённых пунктов для включения в Забайкальский национальный парк, это село Катунь, посёлок Курбулик и посёлок Монахово. По остальным населённым пунктам начаты работы по их упразднению.



-На сегодняшний день основная задача — это взаимодействие руководства муниципального образования и национального парка. Большую часть работы по определению границ должен взять на себя район. Определение границ населённых пунктов даст толчок для развития Баргузинского района,- добавил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



После проведения всех мероприятий по определению границ, документы будут направлены в министерство природных ресурсов и экологии России.

