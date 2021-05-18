 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 мая

17 мая

Популярное

В Улан-Удэ началась приёмка детских лагерей

В Улан-Удэ началась приёмка детских лагерей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оздоровительный сезон этого года будет посвящён 355-летию со Дня основания города

17 мая в Улан-Удэ началась приёмка межведомственной комиссией лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных лагерей (ЗОЛ).

Комитет по образованию города откроет в этом году порядка 55 лагерей с дневным пребыванием, 20 лагерей труда и отдыха и 6 муниципальных загородных оздоровительных лагерей. Исходя из имеющегося объёма финансирования из республиканского бюджета, планируется охватить отдыхом и оздоровлением в лагерях порядка 9,4 тысяч детей.

Приёмка лагерей с дневным пребыванием продлится 17 и 18 мая (начало сезона с 31 мая). Всего будет охвачено 6626 детей.

Стоимость путёвки в лагеря с дневным пребыванием остаётся на прежнем уровне: 2748, 31 руб. на 21 день. Из них родительская доплата составляет 412 руб. В лагеря труда и отдыха – 2 355,66 руб., из них родительская доплата - 353 руб.

Приёмка загородных оздоровительных лагерей состоится с 22 по 28 мая. Начало первого сезона планируется с 1 по 2 июня. Будет охвачено летним отдыхом 3337 детей.

Средняя стоимость путёвки в этом году в ЗОЛ составляет 27779 руб. (от 25283 руб. в ЗОЛ «Рассвет» и до 29010 руб. в ЗОЛ «Байкальские волны». Возмещение родителям за путёвку в детский лагерь по кешбэку 50% в 2021 году на стадии разработки.

- Все лагеря готовы к летней оздоровительной кампании. Разработаны образовательные программы. Оздоровительный сезон 2021 года будет посвящён 355-летию со Дня основания г. Улан-Удэ, Году науки и технологий в Республике Бурятия и Российской Федерации, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации города.

В 2021 году в условиях риска распространения COVID-19 будет действовать одномоментный заезд и выезд сотрудников и детей в лагерь. Не допускаются опоздания и временные выезды, посещения оздоровительного учреждения родителями.

Также в этом году из бюджета Улан-Удэ на организацию трудовой занятости несовершеннолетних предусмотрено 1 млн 438 тыс. руб. Планируется трудоустроить 400 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. За выполненные работы подростки получат денежное вознаграждение из средств городского бюджета и городского центра занятости населения. 
летние лагеря отдых Улан-Удэ оздоровительный лагерь дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Баскетболисты из Бурятии победили на чемпионате Иркутской области
Баскетболисты из Бурятии победили на чемпионате Иркутской области
Общество, 18.05.2021
Следующим этапом для команды станет финал Сибирского федерального округа
Агинский лучник стал лауреатом премии Паралимпийского комитета
Агинский лучник стал лауреатом премии Паралимпийского комитета
Общество, 18.05.2021
Тимур Тучинов получил премию в номинации «Что наша жизнь? Борьба»
Спортсмены Бурятии завоевали в Иркутске 19 медалей по джиу-джитсу
Спортсмены Бурятии завоевали в Иркутске 19 медалей по джиу-джитсу
Общество, 18.05.2021
Два представителя республики получили приз за лучшую технику
Легкоатлеты Бурятии выиграли 16 медалей первенства ДФО
Легкоатлеты Бурятии выиграли 16 медалей первенства ДФО
Общество, 18.05.2021
В копилке команды республики 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды
В Бурятии назвали победителей конкурса либретто национального балета
В Бурятии назвали победителей конкурса либретто национального балета
Общество, 18.05.2021
Были отобраны заявки Геннадия Башкуева, Михаила Овчарова, Александра Рюнтю и Ларисы Санжиевой
В Баргузинском районе Бурятии определят границы населённых пунктов
В Баргузинском районе Бурятии определят границы населённых пунктов
Общество, 18.05.2021
В состав Забайкальского нацпарка включат Катунь, Курбулик и Монахово
Ансамбль из Улан-Удэ взял гран-при международного конкурса
Ансамбль из Улан-Удэ взял гран-при международного конкурса
Общество, 18.05.2021
Коллектив приглашён к отбору на фестиваль «Славянский базар»
В Бурятии медведи выходят на берег Байкала
В Бурятии медведи выходят на берег Байкала
Общество, 18.05.2021
Одного медведя и вовсе заметили вблизи Максимихи
На Байкале защищают «ходульные» деревья
На Байкале защищают «ходульные» деревья
Общество, 18.05.2021
Туристы, фотографирующиеся вплотную к уникальным деревьям, уничтожают их
В Улан-Удэ пройдёт мероприятие «Пешеход»
В Улан-Удэ пройдёт мероприятие «Пешеход»
Общество, 18.05.2021
Сотрудники ГИБДД будут работать на нескольких пешеходных переходах основных магистралей
В Улан-Удэ без горячей воды остаются 112 домов
В Улан-Удэ без горячей воды остаются 112 домов
Общество, 18.05.2021
Во время испытаний теплосетей обнаружили множество повреждений
В Бурятии следователи начали проверку по поводу аварийной школы
В Бурятии следователи начали проверку по поводу аварийной школы
Общество, 18.05.2021
Следователи проверят действия местных властей на халатность
В Улан-Удэ опровергли слухи о принуждении студентов к вакцинации
В Улан-Удэ опровергли слухи о принуждении студентов к вакцинации
Общество, 18.05.2021
Ложная информация коснулась студентов БГУ
Полиция Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram
Полиция Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram
Общество, 18.05.2021
Прямой эфир будет посвящён профилактике дистанционных мошенничеств
В шести школах Бурятии отремонтируют спортзалы
В шести школах Бурятии отремонтируют спортзалы
Общество, 18.05.2021
На ремонт выделили более 19 миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^