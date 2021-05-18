В Улан-Удэ началась приёмка детских лагерей

Оздоровительный сезон этого года будет посвящён 355-летию со Дня основания города



17 мая в Улан-Удэ началась приёмка межведомственной комиссией лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных лагерей (ЗОЛ).



Комитет по образованию города откроет в этом году порядка 55 лагерей с дневным пребыванием, 20 лагерей труда и отдыха и 6 муниципальных загородных оздоровительных лагерей. Исходя из имеющегося объёма финансирования из республиканского бюджета, планируется охватить отдыхом и оздоровлением в лагерях порядка 9,4 тысяч детей.



Приёмка лагерей с дневным пребыванием продлится 17 и 18 мая (начало сезона с 31 мая). Всего будет охвачено 6626 детей.



Стоимость путёвки в лагеря с дневным пребыванием остаётся на прежнем уровне: 2748, 31 руб. на 21 день. Из них родительская доплата составляет 412 руб. В лагеря труда и отдыха – 2 355,66 руб., из них родительская доплата - 353 руб.



Приёмка загородных оздоровительных лагерей состоится с 22 по 28 мая. Начало первого сезона планируется с 1 по 2 июня. Будет охвачено летним отдыхом 3337 детей.



Средняя стоимость путёвки в этом году в ЗОЛ составляет 27779 руб. (от 25283 руб. в ЗОЛ «Рассвет» и до 29010 руб. в ЗОЛ «Байкальские волны». Возмещение родителям за путёвку в детский лагерь по кешбэку 50% в 2021 году на стадии разработки.



- Все лагеря готовы к летней оздоровительной кампании. Разработаны образовательные программы. Оздоровительный сезон 2021 года будет посвящён 355-летию со Дня основания г. Улан-Удэ, Году науки и технологий в Республике Бурятия и Российской Федерации, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации города.



В 2021 году в условиях риска распространения COVID-19 будет действовать одномоментный заезд и выезд сотрудников и детей в лагерь. Не допускаются опоздания и временные выезды, посещения оздоровительного учреждения родителями.



Также в этом году из бюджета Улан-Удэ на организацию трудовой занятости несовершеннолетних предусмотрено 1 млн 438 тыс. руб. Планируется трудоустроить 400 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. За выполненные работы подростки получат денежное вознаграждение из средств городского бюджета и городского центра занятости населения.

