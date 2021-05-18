Улан-удэнца за шпагат называют «Жан-Клод Балдан»

Улан-удэнский тренер по Pole Dance (танец на пилоне) Сергей Дармаев покорил пользователей соцсетей эффектным трюком. Молодой человек сделал шпагат на разъезжающихся машинах, почти как знаменитый актёр Жан Клод Ван Дамм.
Сергей поставил одну ногу на стоящий автомобиль, вторую – на машину, которая медленно двигалась вперёд. В итоге у него получился шпагат, который изумил пользователей Сети. Ролик он выложил на своей странице в соцсети, подписав: «Давно хотел снять такое видео».
Видео быстро разлетелось по бурятским пабликам. Так, в ves_ulan_ude_ Сергея назвали «Жан-Клод Ван Даммом по- бурятски».
- Это круто! – отметили в паблике.
Подписчики также не остались равнодушными. Многие шутят на эту тему: «Жан-Клод Дамдин», «Я хочу такие же крепкие отношения, как джинсы этого парня», «Так любой на шпагат сядет, независимо, хочет он того или нет», «Жан Клод Балдан», «Ван Дамм на минималках», «Волочкова в мужском одеянии», «Он же одной ногой машину толкает! Пусть эта версия остаётся, а?», «Крутяк!!! Но только я, как и все, про джинсы подумала».
За 13 часов видео набрало более 62 тысяч просмотров.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей уже не впервые удивляет своей гибкостью. Так, в августе прошлого года он показал необычную прогулку со своей напарницей: они исполнили акробатические трюки. В апреле 2020 года, когда работа всех спортивных организаций была приостановлена, он тренировался на дачном участке. Интересные видео он выкладывал на своей странице в соцсети.