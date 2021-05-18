Улан-удэнца за шпагат называют «Жан-Клод Балдан»

Сергей поставил одну ногу на стоящий автомобиль, вторую – на машину, которая медленно двигалась вперёд. В итоге у него получился шпагат, который изумил пользователей Сети. Ролик он выложил на своей странице в соцсети, подписав: «Давно хотел снять такое видео».





