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Жительница Ангарска отметила столетний юбилей

Жительница Ангарска отметила столетний юбилей
Общество,  Фото: пресс-служба администрации Ангарска
Большую часть жизни Александра Поронова прожила в Баяндаевском районе

16 мая в Ангарске столетие отпраздновала Александра Банаевна Поронова. Поздравить юбиляра приехал мэр округа Сергей Петров.

Александра Поронова родилась в 1921 году на Украине. Затем семья переселилась в село Хогот Баяндаевского района. Александра воспитывалась в многодетной семье, в которой было девять детей. Примечательно, что все из них стали долгожителями.

В 16 лет девушка начала работать в колхозе. Когда началась война за два месяца освоила комбайн и уже осенью убирала на полях зерно. Зимой её отправили учиться на тракториста, и в марте, вернувшись домой, она самостоятельно могла отремонтировать трактор и уже участвовала в посевной. Всю войну Александра Поронова ударно трудилась на полях под лозунгом: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Несколько раз порывалась уйти на фронт, но её не отпускали. Таким образом, проработала трактористом до 1947 года.

В 1945 году познакомилась с будущим мужем Андреем Башановичем Баенгуевым. Вместе супруги воспитали троих сыновей.

В послевоенные годы Александра трудилась в колхозе. Затем работала почтальоном. В 1976 году ушла на пенсию, но до 1983 года продолжала работать продавцом в магазине уценённых товаров в Баяндае. Помимо этого, вела домашнее хозяйство. Муж Александры Банаевны Андрей Башанович остался без ноги, и основная работа всегда ложилась на её плечи.

- В 1983 году семья переехала в Мегет, здесь они помогали воспитывать внуков. Александра Поронова никогда не сидела сложа руки, шила унты, шапки, полушубки, одеяла из овечьей шерсти, вязала тёплые носки и варежки детям и внукам. Пекла вкусные пирожки и булочки, которые очень любили все родственники, - сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.
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