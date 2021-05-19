Спортивное мероприятие пройдёт в городе в третий раз
27 июня, в День молодёжи в Иркутске состоится третий международный «Слата Марафон». Традиционно забег пройдёт по историческому центру города. Старт и финиш – у памятника Александру III. Впервые в этом году мероприятие станет доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участникам предлагается преодолеть одну из четырёх дистанций для разных уровней подготовки: фан-ран – 3 километра, минимарафон – 10 километров, полумарафон – 21 километр и настоящий марафон – 42 километра. Учёт времени на всех дистанциях ведётся при помощи электронной системы тайминга. Также запланирована детская дистанция. Каждый участник забега получит памятную медаль финишёра, а дети – сладкие подарки.
Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию на сайте irkutskmarathon.com. Онлайн регистрация завершается 24 июня в 17:00. Регистрация в день старта не проводится, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Возрастное ограничение 0+
В День молодёжи в Иркутске пробегут «Слата Марафон»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина скрывался от следствия более 9 лет
Мужчина собрал «травку» в окрестностях села
Приём граждан будет касаться вопросов соблюдения законодательства об исполнительном производстве
Соревнования пройдут в Иволгинском районе
Спортивное мероприятие пройдёт в городе в третий раз
В Улан-Удэ днём осадков не ожидается
На соревнования приедут гости из Иркутска и Читы
Спортивная федерация учла мнение общественности
Молодёжный театр представит зрителям «Последних свидетелей» по книге Светланы Алексиевич
По окончании занятий состоятся соревнования разведывательных подразделений
Увидеть работы участников можно до 4 июня
Большую часть жизни Александра Поронова прожила в Баяндаевском районе
В турнире принимают участие 11 команд
Спортсмены победили в категориях «Взрослые+молодёжь» и «Юниоры-2»
Подводная лодка Тихоокеанского флота отработала торпедную атаку субмарины условного противника