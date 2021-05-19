В День молодёжи в Иркутске пробегут «Слата Марафон»

Спортивное мероприятие пройдёт в городе в третий раз



27 июня, в День молодёжи в Иркутске состоится третий международный «Слата Марафон». Традиционно забег пройдёт по историческому центру города. Старт и финиш – у памятника Александру III. Впервые в этом году мероприятие станет доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Участникам предлагается преодолеть одну из четырёх дистанций для разных уровней подготовки: фан-ран – 3 километра, минимарафон – 10 километров, полумарафон – 21 километр и настоящий марафон – 42 километра. Учёт времени на всех дистанциях ведётся при помощи электронной системы тайминга. Также запланирована детская дистанция. Каждый участник забега получит памятную медаль финишёра, а дети – сладкие подарки.



Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию на сайте irkutskmarathon.com. Онлайн регистрация завершается 24 июня в 17:00. Регистрация в день старта не проводится, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



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