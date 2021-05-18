Малышей назвали Матвеем и Миленой
13 мая в Баргузинском районе Бурятии прошла торжественная регистрация рождения двойни. 6 мая в семье Алексея и Татьяны произошло радостное событие – родилась двойня: дочка и сын.
- На Баргузинской земле появились маленькие россияне, коренные жители Баргузинского района. Позади волнения, переживания, впереди самое прекрасное – растить человека, это счастливая и трудная работа. Родители назвали сына Матвей, дочку Милена, - сообщили в пресс-службе ЗАГСа Бурятии.
Эта двойня в Баргузинском районе стала пятой с начала года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля в Улан-Удэ родилась тройня – все мальчики.
В районе Бурятии родилась пятая двойня с начала года
Общество, Фото:
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