Дальневосточный рейтинг санаториев возглавил Приморский край
Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов Дальневосточного федерального округа, наиболее популярных для летнего отдыха-2021 с ценами на отдых и лечение в санаториях этим летом.
В топ-5 субъектов Дальневосточного федерального округа по популярности летнего отдыха в санаториях в этом году вошли Приморский край, Республика Бурятия, Камчатский край, Сахалинская область и Еврейская АО.
Дешевле всего в ДФО летний отдых обойдется в санаториях Забайкальского края, дороже всего - в санаториях Еврейской АО.
По данным Санатории-России.рф, туристы всё чаще выбирают санатории в своем или соседнем регионе проживания для отдыха и лечения по причинам отсутствия необходимости проходить акклиматизацию, небольших транспортных расходов и низкой стоимости по сравнению с южными курортами.
Рейтинг составлен по данным исследования популярности и средних цен на отдых летом в санаториях России.
Летний отдых в санаториях Бурятии вошёл в топ-3 в ДФО
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