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Летний отдых в санаториях Бурятии вошёл в топ-3 в ДФО

Летний отдых в санаториях Бурятии вошёл в топ-3 в ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дальневосточный рейтинг санаториев возглавил Приморский край

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов Дальневосточного федерального округа, наиболее популярных для летнего отдыха-2021 с ценами на отдых и лечение в санаториях этим летом.

В топ-5 субъектов Дальневосточного федерального округа по популярности летнего отдыха в санаториях в этом году вошли Приморский край, Республика Бурятия, Камчатский край, Сахалинская область и Еврейская АО.

Дешевле всего в ДФО летний отдых обойдется в санаториях Забайкальского края, дороже всего - в санаториях Еврейской АО.

По данным Санатории-России.рф, туристы всё чаще выбирают санатории в своем или соседнем регионе проживания для отдыха и лечения по причинам отсутствия необходимости проходить акклиматизацию, небольших транспортных расходов и низкой стоимости по сравнению с южными курортами.

Рейтинг составлен по данным исследования популярности и средних цен на отдых летом в санаториях России.
санаторно-курортное лечение рейтинг
 
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