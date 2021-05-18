В Бурятии открыта горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На вопросы будут отвечать специалисты Роспотребнадзора



С 17 по 28 мая 2021 года проводится всероссийская «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.



Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии по телефонам «горячей линии» будут консультировать всех желающих по вопросам правил индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при присасывании клеща, а также расскажут об основных признаках болезни и где можно сделать прививку от клещевого энцефалита, сообщили в пресс-службе управления.



Люди могут обращаться по телефонам:



- 8 (3012) 41 22 47, 8 (3012) 41 24 77 - с 8:30 до 17:30 (понедельник - четверг)



- 8 800 555 49 43 - круглосуточно, звонок бесплатный, Единый консультационный центр Роспотребнадзора.

