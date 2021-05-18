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В Бурятии заметно увеличилось число браконьерств

В Бурятии заметно увеличилось число браконьерств
Общество,  Фото:pixabay.com.
Таковы данные прокуратуры

В прокуратуре Бурятии проанализированы состояние и динамика преступности в республике за январь – апрель 2021 года.

В январе – апреле в республике зарегистрированы 6 973 преступления, что на 0,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года (6 921).

Возросло число разбоев (+15,4 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+40,9 %), мошенничеств (+26,5 %), вымогательств (+87,5 %), преступлений, связанных с незаконными охотой (+150 %), оборотом наркотиков (+4,6 %), рубок лесных насаждений (+3,8 %).

В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑1,6 %), краж (-7,6 %), в том числе с проникновением в квартиры (-21,5 %), грабежей (-21 %), хулиганств (-100 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑25,6 %), неправомерных завладений транспортными средствами (‑13,1 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-10,7 %).

На 11,4 % сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,7 % (в январе – апреле 2020 г. – 30,4 %).

Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 35,6 % и составило 1 234.

- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура статистика
 
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