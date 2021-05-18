В деле разбиралась прокуратура
Во время прокурорской проверки, проведённой совместно с подразделением ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Тункинский», выявлены нарушения при содержании автомобильных дорог
При обследовании автомобильной дороги «Орлик-Хужир» установлено, что администрацией Окинского района ненадлежащим образом реализовались возложенные полномочия по содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения.
- Вопреки нормативным требованиям на отдельных участках автомобильной дороги имелись разрушения дорожного полотна, снежные наносы, допущен выход воды с образованием наледи и зимней скользкости, отсутствовали дорожные знаки «Километровый знак», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
После прокурорского вмешательства администрацией проведены мероприятия по ремонту деревянного настила моста через реку Ока, очистке дороги от снежных наносов, установке необходимых дорожных знаков.
В Бурятии после проверки очистили дорогу от снежных наносов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На вопросы будут отвечать специалисты Роспотребнадзора
Таковы данные прокуратуры
В деле разбиралась прокуратура
Подразделения РХБ защиты отработали в полевых условия порядка 200 часов
В горах ожидается мокрый снег
Национальная библиотека начала приём заявок на отборочные туры конкурсов «Навстречу «Алтаргане»
Спортсмен выиграл серебряную и бронзовую награды
В Улан-Удэ планируют создать актёрскую школу для детей с синдромом Дауна
На фестиваль соберутся этнодизайнеры и любители моды
На аэродроме «Восточный» пройдёт выставка военной техники форума «Армия-2021»
Саженцы из Бурятии появились в «Бессмертном парке»
Абсолютными победителями у мужчин и женщин стали жители Улан-Удэ
Бурятский театр оперы и балета и федерация шахмат Бурятии представляют совместный проект «Турнир»
Горожан поздравят с общероссийским днём библиотек
Гран-при и семейная путёвка ушли в Баунтовский район