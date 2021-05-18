В Бурятии после проверки очистили дорогу от снежных наносов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Во время прокурорской проверки, проведённой совместно с подразделением ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Тункинский», выявлены нарушения при содержании автомобильных дорог



При обследовании автомобильной дороги «Орлик-Хужир» установлено, что администрацией Окинского района ненадлежащим образом реализовались возложенные полномочия по содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения.



- Вопреки нормативным требованиям на отдельных участках автомобильной дороги имелись разрушения дорожного полотна, снежные наносы, допущен выход воды с образованием наледи и зимней скользкости, отсутствовали дорожные знаки «Километровый знак», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



После прокурорского вмешательства администрацией проведены мероприятия по ремонту деревянного настила моста через реку Ока, очистке дороги от снежных наносов, установке необходимых дорожных знаков.

