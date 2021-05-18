Подразделения РХБ защиты отработали в полевых условия порядка 200 часов
В зимнем периоде обучения военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, выполнили более 1000 контрольных замеров и проб.
В течение порядка 200 часов подразделения РХБ защиты отработали в полевых условиях новые способы ведения РХБ разведки, преодоления условно заражённых участков местности, специальной обработки вооружения, военной техники и оборонительных сооружений.
В ходе учений на полигоне Онохой с применением разведывательных химических машин выполнялись задачи по разведке маршрутов движения командных пунктов, мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений соединений, стартовых и огневых позиций артиллерии и средств противовоздушной обороны, а также позиций тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные в Бурятии выполнили более 1000 контрольных замеров
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