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Военные в Бурятии выполнили более 1000 контрольных замеров

Военные в Бурятии выполнили более 1000 контрольных замеров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подразделения РХБ защиты отработали в полевых условия порядка 200 часов

В зимнем периоде обучения военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, выполнили более 1000 контрольных замеров и проб.

В течение порядка 200 часов подразделения РХБ защиты отработали в полевых условиях новые способы ведения РХБ разведки, преодоления условно заражённых участков местности, специальной обработки вооружения, военной техники и оборонительных сооружений.

В ходе учений на полигоне Онохой с применением разведывательных химических машин выполнялись задачи по разведке маршрутов движения командных пунктов, мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений соединений, стартовых и огневых позиций артиллерии и средств противовоздушной обороны, а также позиций тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
ВВО
 
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