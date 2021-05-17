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Бурятские голубые ели высадили в Воронежской области

Бурятские голубые ели высадили в Воронежской области
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Саженцы из Бурятии появились в «Бессмертном парке»

В селе Рождественская Хава Воронежской области прошла акция «Бессмертный парк», приуроченная 76-летию Великой Отечественной Войны. Организаторы собрали саженцы со всех уголков России, а также из Азербайджана и Казахстана. Лесники Бурятии также направили сеянцы голубой ели, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Каждый год мы направляем письма в регионы с просьбой предоставить саженцы деревьев. В этом году решили обратиться в Бурятию. Мы думали, что наше письмо останется без ответа. Однако нам ответили и отправили сеянцы голубой ели! Большое спасибо лесникам из Бурятии, теперь эти маленькие ели будут напоминать нам о солнечной республике и конечно о Байкале, - поделился организатор акции Юрий Чугреев.

Всего было высажено более 60 саженцев груши, черешни, абрикосов, кедра, голубой ели и многие другие.

- Акция проходит уже три года подряд, так мы озеленяем наше маленькое село. Очень важно сохранить в памяти подвиг тех, кто ценой собственной жизни оберегал страну. Я посадил саженцы яблони, в память о своей матушке, которая во времена войны попала в плен. Она очень любила яблони, поэтому именно это дерево будет хранить историю моей мамы, - добавил Юрий Чугреев.
озеленение саженцы деревьев
 
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