Саженцы из Бурятии появились в «Бессмертном парке»
В селе Рождественская Хава Воронежской области прошла акция «Бессмертный парк», приуроченная 76-летию Великой Отечественной Войны. Организаторы собрали саженцы со всех уголков России, а также из Азербайджана и Казахстана. Лесники Бурятии также направили сеянцы голубой ели, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Каждый год мы направляем письма в регионы с просьбой предоставить саженцы деревьев. В этом году решили обратиться в Бурятию. Мы думали, что наше письмо останется без ответа. Однако нам ответили и отправили сеянцы голубой ели! Большое спасибо лесникам из Бурятии, теперь эти маленькие ели будут напоминать нам о солнечной республике и конечно о Байкале, - поделился организатор акции Юрий Чугреев.
Всего было высажено более 60 саженцев груши, черешни, абрикосов, кедра, голубой ели и многие другие.
- Акция проходит уже три года подряд, так мы озеленяем наше маленькое село. Очень важно сохранить в памяти подвиг тех, кто ценой собственной жизни оберегал страну. Я посадил саженцы яблони, в память о своей матушке, которая во времена войны попала в плен. Она очень любила яблони, поэтому именно это дерево будет хранить историю моей мамы, - добавил Юрий Чугреев.
Бурятские голубые ели высадили в Воронежской области
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Абсолютными победителями у мужчин и женщин стали жители Улан-Удэ
Бурятский театр оперы и балета и федерация шахмат Бурятии представляют совместный проект «Турнир»
Горожан поздравят с общероссийским днём библиотек
Гран-при и семейная путёвка ушли в Баунтовский район
Прорабатывается вопрос трансфера жителей Истока до поликлиники
Мероприятие было приурочено к празднованию 170-летия города
Победители примут участие в финале спартакиады молодёжи России в Казани
В Москве вручили премии Russian Hospitality Awards
Также лауреатами стали артисты из Улан-Удэ
Запрет на пребывание граждан в лесах северных районов продлится до 30 июля
Соревнования в весовой категории до 42 кг выиграла Дарья Ербаева
Горожан призывают не открывать купальный сезон раньше времени
Медицинское сопровождение марафона обеспечила Тункинская центральная районная больница
Сегодня стартовал благотворительный марафон
Пожарные погибли на службе 31, 14 и 6 назад