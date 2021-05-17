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Новая амбулатория на Левом берегу в Улан-Удэ готовится к открытию

Новая амбулатория на Левом берегу в Улан-Удэ готовится к открытию
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Прорабатывается вопрос трансфера жителей Истока до поликлиники

В Улан-Удэ готовят к открытию новое помещение врачебной амбулатории на Левом берегу. Амбулатория общей площадью 565 квадратных метров находится на улице Покровская, 34а. Ее услугами смогут воспользоваться более 11 тысяч жителей Истока и Солдатского, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Открыть амбулаторию на Левом берегу мэра города Игоря Шутенкова просили жители микрорайона.

– Врачебную амбулаторию мы начали выбирать ещё в феврале прошлого года. Приезжали сюда вместе с главврачом поликлиники № 1, с министром здравоохранения, владельцами этого объекта, обошли, посмотрели и пришли к выводу, что и для населения, и для врачей будет удобно такое расположение, – отметил Игорь Шутенков.

До открытия амбулатории администрация Советского района и главный врач городской поликлиники №1 Наталья Бадмаева провели рабочую встречу жителями Солдатского и Истока.

– К открытию врачебной амбулатории готовимся очень тщательно, с большим волнением. Пока у нас есть время, организовали рабочую встречу с ТОСовцами, которые принимают активное участие в развитии своего района. Хотелось бы услышать мнения, замечания, – сказала главный врач городской поликлиники №1 Наталья Бадмаева. – Здесь планируется открыть семь участков. Для функционирования участковой службы организованы все необходимые кабинеты для работы первичной медико-санитарной помощи. Это процедурный кабинет, прививочный дневной стационар, кабинет функциональной диагностики, смотровой кабинет и т. д. Это будет все организовано в новых условиях, которые соответствуют всем нормативным правилам.

После детальной экскурсии с главврачом общественники остались довольны ходом работ.

– Помещение очень красивое, светлое. Кабинеты просторные, как мы и хотели. Будет смотровой кабинет, своё УЗИ и дневной стационар. Всё будет так, как мы планировали. Будут работать два кабинета для забора анализов. Флюорография будет приезжать по графику. По помещению замечаний нет. Единственно, если нам решат вопрос с проработкой маршрута, чтобы нам подвозить людей до дверей поликлиники, – сообщила зампредседателя ТОС «Исток» Елена Сердюк.

Вопрос трансфера жителей Истока до поликлиники прорабатывается с комитетом по транспорту.

– Здесь федеральная трасса, остановки, надземный пешеходный переход. Разрабатываются различные варианты. Нами уже решен вопрос по асфальтированию подъездной дороги к амбулатории по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы на основной дороге ведутся. Летом все работы проведём. Кроме того, проведём работы по освещению подъездных путей, – отметил первый заместитель руководителя администрации Советского района Владислав Дармаев.

Отметим, на территории Левобережной части Советского района Улан-Удэ в течение последних трёх лет сохраняется положительный прирост населения на 150-200 человек ежегодно. Ожидается, что к 2024 году здесь будет проживать около 15 тысяч человек.
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