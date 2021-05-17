Спортсмен выиграл серебряную и бронзовую награды
Ангарский спортсмен Андрей Тертычный завоевал серебряную и бронзовую медали на кубке России по стрельбе из арбалета, который завершился на прошлой неделе в Ставрополе. В соревнованиях принимали участие стрелки из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Волгоградской областей и других регионов страны.
Ангарчанин выиграл серебряную награду в упражнении АП-18 м (60 выстрелов) с результатом 596 очков. Он стрелял из произвольного полевого арбалета на дистанции 18 метров и уступил победителю два очка. Первое место в этом упражнении занял Илья Сергеев из Москвы, замкнул тройку призёров Семён Шабурин из Санкт-Петербурга.
Андрей Тертычный также занял третье место в упражнении АП-35 м (30 выстрелов). Его результат составил 290 очков. Победителем в этом упражнении стал ставропольский спортсмен Яков Авдеев, «серебро» взял Семён Шабурин из Санкт-Петербурга.
Напомним, Андрей Тертычный занимается в спортивном клубе «Ангара» у Александра Чикишева. В марте текущего года ангарчанин занял второе место на чемпионате России по стрельбе из арбалета в Коломне в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Ангарский арбалетчик завоевал две медали кубка России
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