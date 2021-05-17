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Имена трёх погибших пожарных из Бурятии внесли в «Книгу памяти»

Имена трёх погибших пожарных из Бурятии внесли в «Книгу памяти»
Общество, 
Пожарные погибли на службе 31, 14 и 6 лет назад

Для увековечивания светлой памяти о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, МЧС России запустило мультимедийный проект «Книга памяти».

В Книгу памяти МЧС России внесены имена трёх пожарных из Бурятии. Николай Андрушкевич, Владимир Сергеев и Владимир Тарасов ценою жизни спасли людей на пожарах и были посмертно награждены медалями «За отвагу».

Владимир Тарасов 18 мая 1990 года был свободен от дежурства. Он пришёл в пожарную часть, чтобы потренироваться перед грядущими соревнованиями. Когда поступило сообщение о пожаре на строящемся объекте, Тарасов, несмотря на свой выходной, поехал на вызов вместе с караулом.

Горела кровля здания на площади около 100 кв. метров. На крыше остались люди. Невзирая на большую площадь пожара, сильный ветер и задымление, Тарасов пошёл на тушение огня. Усиливающийся ветер разметал огромные языки пламени, площадь пожара резко возросла. В зоне огня оказалась рукавная линия, был отрезан обратный путь к лестнице.

Тарасов, проявляя мужество и стойкость, продолжал бороться с огнем. Но силы оказались неравные. Получив отравлении дымом и многочисленные ожоги, Владимир погиб.

Николай Андрушкевич погиб 30 декабря 2006 года. В тот вечер произошло сильное задымление в подъезде этажного жилого дома на улице Микояна, 5 в посёлке Восточный в Улан-Удэ. Николай был начальником караула, руководителем тушения. Жильцы рассказали, что в задымлённом подвале могут быть дети. Пожарные надели дыхательные аппараты и незамедлительно отправились в подвал.

Первым шёл Николай Андрушкевич. Задымление было настолько сильным, что Николай не заметил отсутствия ступенек в техническое подполье и, отступившись, упал вниз… Погиб из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы погиб.

Владимир Сергеев погиб 15 декабря 2015 года при тушении пожара в деревянном частном жилом доме на Верхней Берёзовке. Огонь распространился по перекрытиям дома, из веранды и гаража шёл дым. Со слов соседей, в доме находился мужчина.

Оценив обстановку, Владимир Сергеев запросил дополнительные силы, сам же вместе с коллегой вошёл в горящий дом, чтобы спасти хозяина.

В результате быстрого распространения огня пожарные оказались отрезаны от выхода и не смогли самостоятельно покинуть дом. Прибывшие следом дополнительные силы вытащили пожарных из огня, но, к сожалению, спасти удалось только одного.

Всего на сегодняшний день в «Книге памяти» представлены 458 героических историй пожарных и спасателей со всех регионов России. Также имеются материалы о 243 мемориальных досках, 133 памятниках и 118 музейных образованиях МЧС. Информация размещена за период с 1990 по 2020 годы, сформирована в алфавитном и хронологическом порядке. Работа по сбору продолжается. Кроме того, любой желающий может опубликовать в Книге памяти историю своего героя пожарного-спасателя из Бурятии.

«Книга памяти» уже доступна для пользователей и адаптирована для различных платформ и разрешений экрана. Отыскать Героев в интерактивом сборнике не составит труда. Для этого необходимо лишь ввести фамилию пожарного. Также можно увидеть перечень местонахождения мемориальных досок, памятников и музеев с привязкой к геолокации.


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