Абсолютными победителями у мужчин и женщин стали жители Улан-Удэ
15 мая в Улан-Удэ прошёл фестиваль скандинавской ходьбы и первые соревнования по трейлу «Кубок Победы». Спортсмены преодолели дистанцию длиной 7560 метров от Верхней Берёзовки до биатлонного комплекса «Снежинка».
Абсолютным победителем соревнований по трейлу стал Виктор Балагуров из Улан-Удэ с результатом 27,34 минут. Вторым пришёл хабаровчанин Максим Фёдоров (27,35 мин.), третье место занял улан-удэнец Александр Канцебура (27,46 мин.).
У женщин в беге по пересечённой местности победила Валентина Зверькова из Улан-Удэ (36,40 мин.). Немного ей уступила Наталья Камизолова из Иволгинского района (37,02 мин.). Тройку призёров замкнула Виктория Еремеева, представляющая спортивную школу №4 Улан-Удэ (37,16 мин.). Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим».
В Бурятии разыграли «Кубок Победы» по трейлу
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