В Бурятии по-прежнему ветрено

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В горах ожидается мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 мая по республике местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, днём местами порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +3,+8, местами -2,-7, днём +14,+19, по северной половине местами +5,+10.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +14,+16.

