Байкальский отель попал в число лучших в России

Общество, Фото: пресс-служба агентства по туризму Иркутской области

В Москве вручили премии Russian Hospitality Awards



Парк-отель в городе Байкальске признан лучшим горнолыжным отелем России, оставив позади конкурентов из Сочи. Почётное звание присвоено по версии премии Russian Hospitality Awards. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.



- Парк-отель «Соболинка» расположен в живописном лесном массиве. В километре от отеля находится горнолыжная база, где можно кататься на сноуборде или горных лыжах. Летом легко добраться до байкальского пляжа Красные Пески. В год отель принимает до 5,5 тыс. гостей, – сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.



Лучших в индустрии гостеприимства среди российских участников туристического рынка премия Russian Hospitality Awards выбирает каждый год. В числе жюри – представители федерального агентства по туризму, общенационального союза индустрии гостеприимства, министерства экономического развития Российской Федерации и других организаций и ведомств. При оценке номинантов учитывают рейтинги отелей в международных и локальных системах онлайн-бронирования.

