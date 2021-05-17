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Байкальский отель попал в число лучших в России

Байкальский отель попал в число лучших в России
Общество,  Фото:пресс-служба агентства по туризму Иркутской области
В Москве вручили премии Russian Hospitality Awards

Парк-отель в городе Байкальске признан лучшим горнолыжным отелем России, оставив позади конкурентов из Сочи. Почётное звание присвоено по версии премии Russian Hospitality Awards. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.

- Парк-отель «Соболинка» расположен в живописном лесном массиве. В километре от отеля находится горнолыжная база, где можно кататься на сноуборде или горных лыжах. Летом легко добраться до байкальского пляжа Красные Пески. В год отель принимает до 5,5 тыс. гостей, – сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

Лучших в индустрии гостеприимства среди российских участников туристического рынка премия Russian Hospitality Awards выбирает каждый год. В числе жюри – представители федерального агентства по туризму, общенационального союза индустрии гостеприимства, министерства экономического развития Российской Федерации и других организаций и ведомств. При оценке номинантов учитывают рейтинги отелей в международных и локальных системах онлайн-бронирования.
премия туризм Байкал Иркутская область
 
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