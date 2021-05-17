Запрет на пребывание граждан в лесах северных районов продлится до 30 июля
Особый противопожарный режим (ОПР) установлен для северных территорий Иркутской области в 8 утра 17 мая и будет действовать до 30 июля. Напомним, в южных, центральных и западных районах области ОПР был введён с 1 мая и продолжится до восьми часов утра 15 июля. Он ограничивает пребывание граждан в лесу и запрещает пользоваться открытым огнём, сжигать сухую растительность и мусор.
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 17 мая, чрезвычайный пятый класс пожарной опасности в лесах ожидается в Бодайбинском и Киренском районах. Высокий четвёртый класс пожароопасности – в Иркутском, Эхирит-Булагатском и Ольхонском районах. Ещё в нескольких территориях региона установился средний третий класс пожарной опасности в лесах.
За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано два пожара. Один из них, вновь зарегистрированный, в Усть-Удинском районе. Возгорание началось по вине местного населения в шести километрах от села Балаганка на незакреплённом за арендаторами участке. Пожар потушен на площади 7,2 га, из которых два гектара – не покрытые лесом.
Также ликвидирован лесной пожар, зарегистрированный 15 мая в Зиминском районе на незакреплённом за арендаторами участке с лиственными насаждениями. Площадь очага 65 га, из которых 30 га – не лесная территория.
С начала пожароопасного сезона в лесах региона зарегистрировано 52 пожара на общей площади 1068,5 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 204 случая, площадь, пройдённая огнём, – на 24599 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
По всей Иркутской области введён особый противопожарный режим
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победители примут участие в финале спартакиады молодёжи России в Казани
В Москве вручили премии Russian Hospitality Awards
Также лауреатами стали артисты из Улан-Удэ
Запрет на пребывание граждан в лесах северных районов продлится до 30 июля
Соревнования в весовой категории до 42 кг выиграла Дарья Ербаева
Горожан призывают не открывать купальный сезон раньше времени
Медицинское сопровождение марафона обеспечила Тункинская центральная районная больница
Сегодня стартовал благотворительный марафон
Пожарные погибли на службе 31, 14 и 6 назад
Одинокий медвежонок бегал по селу
Ребёнок прикрепил смартфон к крышке и играет в «Дальнобойщика»
Сергей Зверев съёмками своего клипа на гимн Бурятии привлекает внимание зевак
«Ночь ёхора» пройдёт исключительно онлайн
Суточный прирост составил 117 больных
Родственникам осуждённых устроили экскурсию