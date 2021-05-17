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По всей Иркутской области введён особый противопожарный режим

По всей Иркутской области введён особый противопожарный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Запрет на пребывание граждан в лесах северных районов продлится до 30 июля

Особый противопожарный режим (ОПР) установлен для северных территорий Иркутской области в 8 утра 17 мая и будет действовать до 30 июля. Напомним, в южных, центральных и западных районах области ОПР был введён с 1 мая и продолжится до восьми часов утра 15 июля. Он ограничивает пребывание граждан в лесу и запрещает пользоваться открытым огнём, сжигать сухую растительность и мусор.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 17 мая, чрезвычайный пятый класс пожарной опасности в лесах ожидается в Бодайбинском и Киренском районах. Высокий четвёртый класс пожароопасности – в Иркутском, Эхирит-Булагатском и Ольхонском районах. Ещё в нескольких территориях региона установился средний третий класс пожарной опасности в лесах.

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано два пожара. Один из них, вновь зарегистрированный, в Усть-Удинском районе. Возгорание началось по вине местного населения в шести километрах от села Балаганка на незакреплённом за арендаторами участке. Пожар потушен на площади 7,2 га, из которых два гектара – не покрытые лесом.

Также ликвидирован лесной пожар, зарегистрированный 15 мая в Зиминском районе на незакреплённом за арендаторами участке с лиственными насаждениями. Площадь очага 65 га, из которых 30 га – не лесная территория.

С начала пожароопасного сезона в лесах региона зарегистрировано 52 пожара на общей площади 1068,5 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 204 случая, площадь, пройдённая огнём, – на 24599 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутская область противопожарный режим лесные пожары
 
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