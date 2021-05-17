Суточный прирост составил 117 больных
В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 68 392 случая инфицирования коронавирусом. За сутки выявили 117 больных.
Госпитализировано 1 166 пациентов, из них 10 за последние сутки.
Всего выздоровело 66 301 человек, в том числе 34 – за последние сутки.
За весь период умер 2481 больной, семь из них скончались накануне.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 37 671. Суточный прирост составил +39 больных.
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 68 тысяч
Общество, Фото:
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