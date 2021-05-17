Родственникам осуждённых устроили экскурсию
В следственном изоляторе № 1 в Улан-Удэ состоялся день открытых дверей для родственников осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.
Для гостей СИЗО провели экскурсию. Они посетили комнату истории учреждения и побывали в отрядах, где проживают их родные.
Также родственникам продемонстрировали видеозапись концерта ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Концерт провели осуждённые из кружка художественной самодеятельности, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ СИЗО провёл день открытых дверей
Общество, Фото:
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