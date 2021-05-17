Горожан поздравят с общероссийским днём библиотек
26 мая в Иркутске состоится библиотечный автопробег «Виват, Иркутск!», приуроченный к празднованию общероссийского дня библиотек. Таким необычным способом молодые специалисты централизованной библиотечной системы решили поздравить жителей столицы области с юбилеем города, а также привлечь внимание горожан к книге и чтению.
Торжественный старт библиотечной автоколонны будет дан в 12 часов дня от «Иннокентьевской библиотеки». Украшенная флагами автоколонна проедет маршрутом мимо муниципальных библиотек централизованной библиотечной системы, расположенных в разных районах Иркутска.
Автоколонна проедет по улицам левого берега Ангары, потом через плотину ГЭС выйдет на правый берег и вернётся на левый берег. Завершится автопробег проведением праздничного флешмоба на крыльце библиотеки №20 имени Е.А. Евтушенко в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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По улицам Иркутска проедет библиотечный автопробег
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