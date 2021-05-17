За весь период болезнь унесла жизни 829 человек
По данным оперштаба Забайкальского края, за прошедшие сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 42 789 человек.
Число вылечившихся за весь период – 41 313 человек, за сутки выздоровели трое забайкальцев.
В настоящее время в моногоспиталях Забайкалья 48 человек находится в тяжёлом состоянии, 22 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За последние сутки не подтверждено новых летальных случаев из-за коронавирус. Всего же с начала пандемии в регионе скончались 829 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отмечается рост числа случаев заражения. За последние сутки выявлено 39 больных. Заболеваемость возросла после длительных майских выходных.
В Забайкалье за сутки никто не умер от COVID-19
Общество, Фото:
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