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Бурятский лама рассказал, как духи мстят за вырубку лесов

Бурятский лама рассказал, как духи мстят за вырубку лесов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Настоятель дацана объяснил, как вырубка леса связана с утратой национального языка и шизофренией у людей

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, что, согласно верованиям, духи мстят за вырубку лесов.

- По нашим представлениям, деревья воплощают собой дух местности или хозяина-божество. За вырубку леса, за чрезмерное недропользование и засорение земель духи местности оставляют в карме людей «свою месть» - энергетический вред, который в будущем этой жизни и в последующих перерождениях обязательно проявится, - сообщил Еши Намжил лама.

Он добавил, что в местах, где чрезмерно вырублен лес, сильно выкопана или засорена людьми земля, как правило, живущий там народ утрачивает национальный дух, самобытность, традиции и язык. Буддисты верят, что накопленная негативная карма приводит к болезням местных жителей, ДТП, несчастным случаям на пилорамах и пр.

- Духи местности поражают центральную нервную систему, что приводит к судорогам, конвульсиям и параличам. Такие болезни, как ДЦП, различные фобии (особенно замкнутого пространства), увечья, дефекты опорно-двигательного аппарата, отсутствие конечностей, пальцев и некоторые виды шизофрении считаются атакой – энергетическим вредом хозяев земли. Особенно сильно они мстят тем, кто убивал животных с целью жертвенного подношения им, - пояснил настоятель Курумканского дацана.

Лучшей защитой от такой негативной кармы является собственноручная посадка деревьев, объяснил Еши Намжилм лама.

Как сообщал «Байкал-Daily», Курумканский дацан организовывает посадку буддийского соснового бора. К участию приглашаются все желающие.

- 22 мая у кромки леса за территорией дацана начнём высаживать первые саженцы сосны. В прошлые годы предпринятые нами отдельные акции по посадке деревьев, к сожалению, не дали хороших результатов. Очень мало саженцев прижилось. По совету и рекомендации наших лесников решено высаживать их возле леса. Шансов больше, что труд будет не напрасен. Хотим это делать ежегодно, - объявил Еши Намжил лама.

Точное время начала посадки сообщат позже.

- Очень хотелось бы, чтобы когда-нибудь буддийский сосновый бор стал большим, цветущим и священным. Если местные деревья, сосны вновь станут многочисленными и наполнят наши леса, тогда в людях возродятся или ещё более укрепятся национальный дух, самобытная культура, традиции и язык. Значительно уменьшатся аварии, ДТП, нападения диких и домашних животных, люди будут меньше страдать параличом, невралгией, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, судорогами, конвульсиями и так далее, - заключил бурятский лама.


буддизм саженцы деревьев Лес
 
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