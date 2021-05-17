В Бурятии назвали победителей конкурса «Семья и традиции»

Гран-при и семейная путёвка ушли в Баунтовский район
В Бурятии стали известны итоги II республиканского интернет-конкурса семейного творчества «Семья и традиции».
Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, победителями были объявлены:
Гран-при и семейная путёвка в центр отдыха «Orange house» достаётся семье Торгоновых Владимира Михайловича и Нины Никитичны, Баунтовский эвенкийский район, с. Багдарин.
Диплом I степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей (на аренду бурятских национальных костюмов) от академии моды и красоты Зорикто и Нонны Тогочиевых получит семья Тогмитовых Эрдэни Ринчиновича и Долгормы Цыденжаповны, Закаменский район.
Дипломы II степени и денежные приз на сумму 1500 рублей достаются семье Убашеевых Владимира Лопсоновича и Ханды Аюровны, Тункинский район, с. Зун-Мурино, а также семье Полуполтинных Петра Фёдоровича и Нины Константиновны, Северобайкальский район, п. Новый Уоян.
Диплом III степени и подарочный сертификат для семейной фотосессии на сумму 3500 рублей ушёл к семье Гусляковых Николая Николаевича и Галины Валерьевны, Мухоршибирский район. Другой диплом III степени и денежный приз на сумму 1000 рублей выиграла семья Балдаевых Дмитрия Васильевича и Светланы Буянтуевны, г. Северобайкальск.
Специальными дипломами «Хранители традиций» отмечены следующие семьи:
- Семья Дондупова Андрея Ракшаевича и Гармаевой Светланы Владимировны, Баргузинский район;
- Семья Черниновых Тумэн Михайловича и Сусанны Владимировны, Закаменский район.
Специальным дипломом «Приз зрительских симпатий» и денежным призом на сумму 1500 рублей награждается семья Дондупова Андрея Ракшаевича и Гармаевой Светланы Владимировны, Баргузинский район. На момент закрытия голосования они набрали больше всех лайков – 1276 голосов. Основные соперники - семья Гусляковых – на момент фиксации набрали 1183 голоса.
Дипломы за активное участие достаются следующим участникам конкурса:
- Семье Кузьмичей Никиты Олеговича и Нины Алексеевны, Северобайкальский район, п. Новый Уоян;
- Семье Цыреновых Дондока Юрьевича и Эржэны Санжесуруновны, Джидинский район, с. Цагатуй;
- Семье Жанчиповых;
- Семье Нимаевых: Надежда Дамдинжаповна, дети Гончик и Лхама, Еравнинский район, с.Сосново-Озёрское;
- Семье Шагжиева Александра Улзытуевича и Елены, Хоринский район с. Тэгда;
- Цыреновой Нарантуе, ученице Оронгойской средней школы, презентация «Семейная реликвия из бабушкиного сундука».
В Бурятии назвали победителей конкурса «Семья и традиции»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На фестиваль соберутся этнодизайнеры и любители моды
На аэродроме «Восточный» пройдёт выставка военной техники форума «Армия-2021»
Саженцы из Бурятии появились в «Бессмертном парке»
Абсолютными победителями у мужчин и женщин стали жители Улан-Удэ
Бурятский театр оперы и балета и федерация шахмат Бурятии представляют совместный проект «Турнир»
Горожан поздравят с общероссийским днём библиотек
Гран-при и семейная путёвка ушли в Баунтовский район
Прорабатывается вопрос трансфера жителей Истока до поликлиники
Мероприятие было приурочено к празднованию 170-летия города
Победители примут участие в финале спартакиады молодёжи России в Казани
В Москве вручили премии Russian Hospitality Awards
Также лауреатами стали артисты из Улан-Удэ
Запрет на пребывание граждан в лесах северных районов продлится до 30 июля
Соревнования в весовой категории до 42 кг выиграла Дарья Ербаева
Горожан призывают не открывать купальный сезон раньше времени