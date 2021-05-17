В Бурятии назвали победителей конкурса «Семья и традиции»

Гран-при и семейная путёвка ушли в Баунтовский район



В Бурятии стали известны итоги II республиканского интернет-конкурса семейного творчества «Семья и традиции».



Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, победителями были объявлены:



Гран-при и семейная путёвка в центр отдыха «Orange house» достаётся семье Торгоновых Владимира Михайловича и Нины Никитичны, Баунтовский эвенкийский район, с. Багдарин.



Диплом I степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей (на аренду бурятских национальных костюмов) от академии моды и красоты Зорикто и Нонны Тогочиевых получит семья Тогмитовых Эрдэни Ринчиновича и Долгормы Цыденжаповны, Закаменский район.



Дипломы II степени и денежные приз на сумму 1500 рублей достаются семье Убашеевых Владимира Лопсоновича и Ханды Аюровны, Тункинский район, с. Зун-Мурино, а также семье Полуполтинных Петра Фёдоровича и Нины Константиновны, Северобайкальский район, п. Новый Уоян.



Диплом III степени и подарочный сертификат для семейной фотосессии на сумму 3500 рублей ушёл к семье Гусляковых Николая Николаевича и Галины Валерьевны, Мухоршибирский район. Другой диплом III степени и денежный приз на сумму 1000 рублей выиграла семья Балдаевых Дмитрия Васильевича и Светланы Буянтуевны, г. Северобайкальск.



Специальными дипломами «Хранители традиций» отмечены следующие семьи:

- Семья Дондупова Андрея Ракшаевича и Гармаевой Светланы Владимировны, Баргузинский район;

- Семья Черниновых Тумэн Михайловича и Сусанны Владимировны, Закаменский район.



Специальным дипломом «Приз зрительских симпатий» и денежным призом на сумму 1500 рублей награждается семья Дондупова Андрея Ракшаевича и Гармаевой Светланы Владимировны, Баргузинский район. На момент закрытия голосования они набрали больше всех лайков – 1276 голосов. Основные соперники - семья Гусляковых – на момент фиксации набрали 1183 голоса.



Дипломы за активное участие достаются следующим участникам конкурса:

- Семье Кузьмичей Никиты Олеговича и Нины Алексеевны, Северобайкальский район, п. Новый Уоян;

- Семье Цыреновых Дондока Юрьевича и Эржэны Санжесуруновны, Джидинский район, с. Цагатуй;

- Семье Жанчиповых;

- Семье Нимаевых: Надежда Дамдинжаповна, дети Гончик и Лхама, Еравнинский район, с.Сосново-Озёрское;

- Семье Шагжиева Александра Улзытуевича и Елены, Хоринский район с. Тэгда;

- Цыреновой Нарантуе, ученице Оронгойской средней школы, презентация «Семейная реликвия из бабушкиного сундука».

