На аэродроме «Восточный» пройдёт выставка военной техники форума «Армия-2021»
Во время проведения военно-технического форума «Армия-2021» на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, на площадке вооружения и военной техники впервые планируется продемонстрировать новейший бронеавтомобиль «Тайфун», который в текущем году поступил на вооружение общевойскового объединения Восточного военного округа. Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками машины, возможностями в преодолении сложных участков дороги и его предназначение.
Также на аэродроме «Восточный» будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С».
- На площади свыше 10 тыс. кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развёрнута широкая культурно-развлекательная программа, - об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Улан-удэнцам впервые покажут бронеавтомобиль «Тайфун»
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