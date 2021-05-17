В нацпарке в Бурятии патрули не нашли браконьеров

Инспекторы не выявили нарушений во время рейда



На территории национального парка «Тункинский» в Бурятии действует режим усиленной охраны водных биологических ресурсов. Начался весенне-нерестовый период у рыб.



На водных объектах работает опергруппа национального парка «Тункинский». Ведётся совместное патрулирование в рамках соглашения со Слюдянским межрайонного отдела контроля, надзора, рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления.



- В ходе рейда незаконных орудий лова и браконьеров не выявлено. Были проведены профилактические беседы с гражданами о правилах пребывания на территории парка и составлены протоколы по нарушению режима, - сообщил старший государственный инспектор опергруппы 1 Дмитрий Нефедьев.



Национальный парк «Тункинский» является особо охраняемой природной территорией федерального значения. При заезде на территорию при себе необходимо иметь разрешение на пребывание, сообщили в пресс-службе нацпарка.





