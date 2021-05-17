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В Бурятии коровы пасутся на газоне на площади

В Бурятии коровы пасутся на газоне на площади
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Прибайкалье-инфо"
Коровы поедают траву на площади каждую весну

На площади в центре села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии пасутся коровы. Они принадлежат местному жителю. Односельчане негодуют, они обратились за разъяснением в группу «Прибайкалье-инфою 24/7».

- До каких пор его коровы будут ходить по площади, как весна, так его коровы гуляют на площади, он, что, на особом счету? – поинтересовался возмущённый сельчанин.

Ситуацию прокомментировала глава Турунтаевского сельского поселения Ольга Тутаева. Она отметила, что сельскохозяйственных животных запрещено пасти в парках, скверах, на газона улиц, на дорогах поселения, во дворах поселения. Это необходимо делать на пастбищах.

- Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного самоуправления мест, за исключением действий, состав которых предусмотрен кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечёт наложение административного штрафа. На граждан в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 2 тысяч до 6 тысяч рублей; на юридических лиц - от 4 тысяч до 10 тысяч рублей, - пояснила Ольга Тутаева.

Коровы и другой скот неоднократно был замечен на территориях, не предназначенных для выпаса животных. Как сообщал «Байкал-Daily», в марте житель Селенгинского района запечатлел корову в местном парке отдыха. В том же месяце в посёлке Слобода в Кяхте в районе магазина «Абсолют» отелилась корова. Через мессенджер сельчане искали хозяев животного.

Но коров замечали не только в сельских районах республики. Скот нередко видят и на улицах столицы Бурятии. Недавно в мэрии Улан-Удэ напомнили о ответственности за выпас скота на придомовых территориях многоквартирных домов, в полосе отвода автомобильных и железных дорог. Хозяевам грозит штраф до пяти тысяч рублей.

коровы
 
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