Коровы поедают траву на площади каждую весну
На площади в центре села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии пасутся коровы. Они принадлежат местному жителю. Односельчане негодуют, они обратились за разъяснением в группу «Прибайкалье-инфою 24/7».
- До каких пор его коровы будут ходить по площади, как весна, так его коровы гуляют на площади, он, что, на особом счету? – поинтересовался возмущённый сельчанин.
Ситуацию прокомментировала глава Турунтаевского сельского поселения Ольга Тутаева. Она отметила, что сельскохозяйственных животных запрещено пасти в парках, скверах, на газона улиц, на дорогах поселения, во дворах поселения. Это необходимо делать на пастбищах.
- Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного самоуправления мест, за исключением действий, состав которых предусмотрен кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечёт наложение административного штрафа. На граждан в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 2 тысяч до 6 тысяч рублей; на юридических лиц - от 4 тысяч до 10 тысяч рублей, - пояснила Ольга Тутаева.
Коровы и другой скот неоднократно был замечен на территориях, не предназначенных для выпаса животных. Как сообщал «Байкал-Daily», в марте житель Селенгинского района запечатлел корову в местном парке отдыха. В том же месяце в посёлке Слобода в Кяхте в районе магазина «Абсолют» отелилась корова. Через мессенджер сельчане искали хозяев животного.
Но коров замечали не только в сельских районах республики. Скот нередко видят и на улицах столицы Бурятии. Недавно в мэрии Улан-Удэ напомнили о ответственности за выпас скота на придомовых территориях многоквартирных домов, в полосе отвода автомобильных и железных дорог. Хозяевам грозит штраф до пяти тысяч рублей.
В Бурятии коровы пасутся на газоне на площади
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Инспекторы не выявили нарушений во время рейда
Коровы поедают траву на площади каждую весну
Группы также готовили носилки из подручных материалов
Шесть лет назад пожар уничтожил девять тысяч гектаров леса
Повар прожил в Бурятии восемь месяцев в 90-х годах
Республика примет спортсменов перед Паралимпиадой в Токио
Будущую аллею назовут «Ая-ганга»
Турагентство обещало показать Байкал «со стороны России и со стороны Бурятии»
«Последний звонок» будет проходить только на воздухе
За сутки COVID-19 обнаружили ещё у 39 жителей
Главный инженер оштрафован на 20 тысяч
В республике растёт число самовольных занятий земельных участков
Также Госавтоинспекция напомнила водителям ПДД
Директору внесено представление
Рыбу добыли преступным путём