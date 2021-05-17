В Бурятии стартовали республиканские конкурсы поэзии, эссе и книг

Национальная библиотека начала приём заявок на отборочные туры конкурсов «Навстречу «Алтаргане»
В Бурятии продолжается приём заявок для участия в республиканском отборочном туре «Навстречу Алтаргане-2021» на конкурс бурятской поэзии, конкурс эссе и конкурс книг. Лучшие поэты, авторы книг и эссе, прошедшие отборочный тур, будут представлять республику на XIV международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана».
В конкурсе бурятской поэзии могут принять участие поэты республики, пишущие на бурятском языке. Члены Союза писателей России и других стран не допускаются к участию. Принимаются стихи на темы, связанные с бурятской культурой, языком, родословными, национальными традициями и современными ценностями бурят.
Номинации конкурса:
- Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве не более трёх (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди молодёжи (возраст от 16 до 35 лет);
- Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве не более трёх (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди взрослых (возраст от 35 лет и старше).
Конкурсное прослушивание участников состоится 10 июня в 15:00 в зале деловых встреч и переговоров. Представители отдалённых районов республики могут прислать видеозапись выступления и текст стихотворных произведений в электронном формате, либо участвовать очно.
Три лауреата в двух номинациях награждаются ценными призами в денежной форме и дипломами. Остальные конкурсанты награждаются дипломами участника. Лауреаты первой степени примут участие в международном конкурсе поэзии в рамках фестиваля «Алтаргана» от Бурятии.
Заявки принимаются до 31 мая в электронном виде на электронный адрес: nbrb-online@mail.ru с пометкой «Бурятская поэзия».
В конкурсе эссе могут принять участие конкурсанты из Бурятии, пишущие на бурятском языке. Члены Союза писателей России и других стран не допускаются к участию.
Представляемые на фестиваль эссе могут иметь философский, биографический, публицистический или беллетристический характер. Стиль эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику.
Тематика конкурсных работ: «Гражданский долг», «Я и моё Отечество», «Герои нашего времени». Три темы на выбор участника: о себе, об Отчизне и людях, живущих рядом с нами и добившихся известности в обществе.
Номинации конкурса:
- Лучшее эссе на бурятском языке среди молодёжи (возраст от 16 до 35 лет);
- Лучшее эссе на бурятском языке среди взрослых (возраст от 35 лет и старше).
Конкурсное прослушивание участников состоится 11 июня в 15:00 в зале деловых встреч и переговоров. Представители отдалённых районов республики могут прислать текст эссе в формате Word, либо участвовать очно с остальными конкурсантами по желанию.
Три лауреата в двух номинациях награждаются ценными призами в денежной форме и дипломами. Остальные конкурсанты награждаются дипломами участника. Лауреаты первой степени примут участие в международном конкурсе эссе в рамках фестиваля «Алтаргана» от республики.
Заявки принимаются до 31 мая в электронном виде на электронный адрес: nbrb-online@mail.ru с пометкой «Конкурс эссе»).
В конкурсе книг на бурятском языке могут принять участие авторы (авторы-составители, группа авторов и т.д.) и книжные издательства авторы из Улан-Удэ, муниципальных образований республики. Они могут предоставить книжную продукцию, выпущенную с августа 2018 года по июнь 2020 года, на бурятском языке. Один автор может представить несколько изданий. Книги, участвующие в фестивале, не должны являться переизданиями ранее вышедших работ. К конкурсу допускаются книги с наличием ISBN.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Детская литература»;
- «Художественная литература, проза»;
- «Художественная литература, поэзия»;
- «Документальная книга»;
- «Книга о бурятах и бурятской культуре на других языках».
Три лауреата в каждой номинации награждаются ценными призами в денежной форме и дипломами лауреата. Остальные конкурсанты награждаются дипломами участника. Лауреаты первой степени примут участие в международном конкурсе книг в рамках фестиваля «Алтаргана» от Бурятии.
Заявки принимаются до 11 июня в электронном виде на электронную почту оргкомитета konkursknig@mail.ru или в центре библиографии и краеведения национальной библиотеки РБ. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии стартовали республиканские конкурсы поэзии, эссе и книг
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