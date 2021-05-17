В нацпарке в Бурятии тушили условный пожар

Группы также готовили носилки из подручных материалов



Несмотря на сильно запоздавшую весну, в «Заповедном Подлеморье» прошли полевые учения лесопожарных подразделений Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника.



На учениях было представлено шесть команд, оснащённых различной техникой. Жто патрульные автомашины УАЗ, лесопатрульный комплекс, АЦ 1.6-40, малый лесопатрульный комплекс и «КамАЗ» с тралом и бульдозером, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».



Первая часть учений началась с получения GPS-координат. Команды обнаружили условные лесные пожары, расположенные на расстоянии 4-5 километров. Затем все команды тушили условный лесной пожар водой из ранцевых лесных огнетушителей. С помощью мотопомп был создан запас воды в двух резервуарах. Лесопатрульный комплекс задействовал противопожарную установку высокого давления для тушения условного пожара.



Две лесопожарные группы, подготовив запас воды, провели учебный отжиг зажигательными аппаратами АЗ-4 «Ермак».



Вторая часть учений имела соревновательный характер. Здесь было изготовление носилок из подручных материалов и переноска условного пострадавшего к указанному месту.



После того, как технику и лесопожарное оснащение привели в исходное положение, были подведены итоги учений.



Справка:



«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в Бурятии, в непосредственной близости от озера Байкал. Это Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.



Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.

