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В Бурятии восстанавливают сгоревший лес

В Бурятии восстанавливают сгоревший лес
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Шесть лет назад пожар уничтожил девять тысяч гектаров леса

В Прибайкальском заказнике в Бурятии восстановят часть погибшего от лесных пожаров 2015 года леса. Тогда верховой пожар уничтожил более девяти тысяч гектаров. Для ликвидации последствий были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Практически все деревья, где прошёл пожар, уничтожены. Сейчас на стволах можно заметить выходные отверстия от вредителей, которые поедали их сразу после пожара. Они могли перекинуться и на территорию, граничащую с площадью такого пожара, - рассказывает начальник отдела лесопатологии «Лесресурс» Иван Болдырев.

Кроме того, гарь и погибшие деревья даже сейчас представляют опасность.

- На такой территории места хорошо освещаются и прогреваются солнцем, обдуваются ветром с минимальной влажностью воздуха, нежели в живом лесу. В результате этого материалы – лесная подстилка, растительный покров, поваленные погибшие деревья с валежником высыхают очень быстро. Тушить же потом такие пожары очень трудно, - добавляет Иван Болдырев.


Почва на территории, где проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, начала восстанавливаться, а это значит, что пришло время для посадки лесных культур.

- Мы ездим, смотрим, какие участки можно восстановить, проводим отводы. Мы определяем координаты по GPS, сверяемся с картой, устанавливаем столб, затем тоже самое делаем с другой стороны участка. Нас ещё ждёт большая подготовительная работа – нужно очистить участок от погибших деревьев – у них до сих пор продолжается процесс отпада. Затем провести минерализацию почвы, и обследование, чтобы понять какой метод восстановления именно на этом участке будет более эффективен. Уже в этом месяце проведём мероприятия по восстановлению, - сообщил инженер по лесопользованию Верхне-Итанцинского участкового лесничества Николай Штайер.

Один лесной участок уже подобран, однако восстановление всего погибшего леса может растянуться на десятилетия.



Лес лесные пожары
 
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