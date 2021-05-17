Победители примут участие в финале спартакиады молодёжи России в Казани
С 14 по 15 мая в Якутске прошёл второй этап V летней спартакиады молодёжи России Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе среди юниорок и юниоров до 21 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи регионов России.
Юниоры Бурятии показали успешное выступление на спартакиаде, взяв медали в каждой весовой категории. Как сообщает группа «Борцы Бурятии», победителями и призёрами соревнований стали:
Весовая категория 57 кг
Второе место - Жаргал Баянтуев
Весовая категория 61 кг
Первое место - Дамдин Цыренжапов
Весовая категория 65 кг
Первое место - Саян Жигзымаев
Весовая категория 70 кг
Второе место - Игорь Упхоев
Весовая категория 74 кг
Первое место - Аюр Жигжитов
Весовая категория 79 кг
Первое место - Буянто Шадапов
Весовая категория 86 кг
Первое место - Артур Елбаскин
Весовая категория 92 кг
Первое место - Аюр Нимаев
Весовая категория 97 кг
Второе место - Алдар Дышенов
Весовая категория 125 кг
Второе место - Айдар Санжиев
Соревнования прошли без участия зрителей. Победители отборочного этапа примут участие в финале спартакиады молодёжи России, которая пройдёт в начале июля в Казани.
Борцы Бурятии успешно выступили на спартакиаде молодёжи ДФО
Общество, Фото:
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