Борцы Бурятии успешно выступили на спартакиаде молодёжи ДФО

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители примут участие в финале спартакиады молодёжи России в Казани



С 14 по 15 мая в Якутске прошёл второй этап V летней спартакиады молодёжи России Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе среди юниорок и юниоров до 21 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи регионов России.



Юниоры Бурятии показали успешное выступление на спартакиаде, взяв медали в каждой весовой категории. Как сообщает группа «Борцы Бурятии», победителями и призёрами соревнований стали:



Весовая категория 57 кг

Второе место - Жаргал Баянтуев



Весовая категория 61 кг

Первое место - Дамдин Цыренжапов



Весовая категория 65 кг

Первое место - Саян Жигзымаев



Весовая категория 70 кг

Второе место - Игорь Упхоев



Весовая категория 74 кг

Первое место - Аюр Жигжитов



Весовая категория 79 кг

Первое место - Буянто Шадапов



Весовая категория 86 кг

Первое место - Артур Елбаскин



Весовая категория 92 кг

Первое место - Аюр Нимаев



Весовая категория 97 кг

Второе место - Алдар Дышенов



Весовая категория 125 кг

Второе место - Айдар Санжиев



Соревнования прошли без участия зрителей. Победители отборочного этапа примут участие в финале спартакиады молодёжи России, которая пройдёт в начале июля в Казани.

