Вячеслав Дамдинцурунов: Бурятия сделает всё для подготовки российских сборных

Республика примет спортсменов перед Паралимпиадой в Токио
Бурятия активно участвует в подготовке спортсменов для выступлений на Паралимпийских играх в Токио. В августе 2021 года в Бурятии проведут предолимпийские сборы сразу две национальные сборные – по стрельбе из лука и пулевой стрельбе.
15 мая министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов выступил с докладом на научно-практической видеоконференции, посвящённой подготовке российских спортсменов к XVI Паралимпийским летним играм в Токио. Паралимпиада пройдёт в Японии с 24 августа по 5 сентября. Бурятия примет у себя две сборные команды России для заключительных сборов.
Министр заверил участников видеоконференции:
- В республике Бурятия есть все условия для проведения тренировочных мероприятий сборной команды Российской Федерации. Республика Бурятия сделает все необходимое, чтобы наши спортсмены смогли показать максимальные результаты на XVI Паралимпийских летних играх в Токио.
Со 2 по 11 августа 2021 года на тренировочную базу в спортивно-туристическом центре «Максимиха – Отель «Байкал Park» заедет сборная команда России по стрельбе из лука. База полностью оснащена для приёма и размещения спортсменов-колясочников. Для проведения тренировок на футбольном поле с естественной травой площадью 60х90 метров будут размещены 12 щитов на стрелковых дистанциях 70 и 50 метров. Для тренировок в плохую погоду есть крытый тренировочный зал.
Почти в эти же сроки, с 4 по 18 августа, в Улан-Удэ проведёт свои заключительные сборы перед Паралимпиадой сборная России по пулевой стрельбе. Тренироваться спортсмены будут в центре стрелковой подготовки на центральном стадионе Республики Бурятия.
На конференции Вячеслав Дамдинцурунов докладывал:
- Здание стадиона полностью адаптировано для маломобильных людей. Стрелковый тир оборудован современными электронными мишенными установками, отвечающими международным стандартам, по которым проводятся соревнования по пулевой стрельбе всероссийского и международного масштабов. Размещение сборной команды России по пулевой стрельбе планируется в гостинице «Бурятия», которая адаптирована для инвалидов-колясочников.
Несколько бурятских спортсменов имеют шансы выступить и на самой Паралимпиаде в Токио. Это Михаил Асташов – многократный чемпион и обладатель рекордов России по плаванию, лёгкой атлетике, триатлону. Также кандидатами в паралимпийскую сборную по стрельбе из лука являются заслуженный мастер спорта Татьяна Андриевская и мастер спорта международного класса Баир Шигаев.
Вячеслав Дамдинцурунов: Бурятия сделает всё для подготовки российских сборных
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