Ансамбль из Бурятии выиграл гран-при фестиваля «Даурия»

Также лауреатами стали артисты из Улан-Удэ
Подведены итоги Забайкальского международного молодёжного фестиваля-конкурса культурного наследия «Даурия». На масштабном гала-концерте объявлены результаты конкурса, названы имена победителей и обладателей ценных призов.
Фестиваль стартовал 14 мая и включал открытые прослушивания конкурсантов, мастер-классы специалистов по традиционной культуре из Забайкалья и других регионов, а также выступления приглашённых артистов. Мероприятия проекта продолжились 15 и 16 мая.
- Фестиваль успешно состоялся. В целом мы не ожидали такого охвата – более трёх тысяч человек приняли участие в отборочном этапе, который проходил дистанционно, порядка 800 человек из различных регионов России приняла Чита в эти дни. Среди них – Воронеж, Саратов, Самара, Иркутск, Улан-Удэ, Москва, Казань и другие, в том числе 21 муниципальный район Забайкалья. Здесь были широко представлены фольклор, музыка, хореография, декоративно-прикладное творчество. Думаю, мы возьмём за традицию проводить такие мероприятия, расширять их географию, - рассказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.
По результатам фестиваля все участники награждены дипломами и аутентичной сувенирной продукцией Забайкалья.
Лауреатами I степени стали:
- народный ансамбль «Раздолье» - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова (Бурятия);
- фольклорный ансамбль «Первоцвет» - Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского (Красноярск);
- фольклорный ансамбль «Традиция» - центр досуга и народного творчества Омсукчанского городского округа Магаданской области;
- АНМиТ «Сибирский сувенир» (инструментальная группа) - Восточно-Сибирский государственный институт культуры города (Бурятия);
- Александра Волкова (руководитель Лариса Экард) - Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского (Красноярск);
- Арутюн Гамладжян - национально-культурная автономия армян город (Чита).
Лауреаты II степени:
- Олеся Вологжина (художественный руководитель Татьяна Зырянова) - Восточно-Сибирский государственный институт культуры (Бурятия);
- танцевальный ансамбль «Sharl» - национально-культурная автономия армян (Чита).
Лауреаты III степени:
- народный фольклорный ансамбль «Этигэл» (посёлок Агинское);
- фольклорный ансамбль «Горница» - Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского (Красноярск);
- Анна Перевалова (руководитель Татьяна Русанова) - Забайкальское краевое училище культуры (Чита).
Специальный приз от губернатора Забайкальского края Александра Осипова за сохранение культурного наследия региона, обычаев и традиций получил фольклорный ансамбль «Оберег». Коллектив создан на базе Забайкальского краевого училища культуры, им руководит Татьяна Намсараева. Александр Осипов вручил символ фестиваля – забайкальского беркута, который специально изготовлен членом жюри, участником фольклорного ансамбля «Читинская слобода» Александром Авдеевым.
Гран-при за выдающийся исполнительский уровень выиграл ансамбль студентов отделения народно-певческого искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры из Улан-Удэ. Коллектив повезёт в свой регион бронзовую скульптуру «У воды», которую специального для фестиваля изготовил выдающийся ювелир и оружейник, уроженец Забайкальского края Жигжит Баясхаланов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Ансамбль из Бурятии выиграл гран-при фестиваля «Даурия»
Общество, Фото:
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