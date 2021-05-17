В Иркутске откроется «Этноподиум на Байкале»

На фестиваль соберутся этнодизайнеры и любители моды



С 3 по 9 июня в Иркутске состоится ХII международный фестиваль «Этноподиум на Байкале», приуроченный к 360-летнему юбилею города Иркутска и Году Байкала.



- Это настоящий праздник, который не только демонстрирует моду, но связывает её с этническими корнями, придаёт ей особое звучание и вкус. Самые признанные этнодизайнеры и мастера со всех уголков России и из-за рубежа съезжаются, чтобы порадовать зрителя своими неповторимыми и самобытными работами, поделиться опытом, - рассказали в НКО «Евразийская ассоциация этнодизайнеров».



Во время фестиваля состоится конференция на Байкале, а также пройдут мастер-классы и выставки на открытых и закрытых площадках:

- выставка «Традиционный русский костюм XIX и начала ХХ столетий из собрания Сергея Глебушкина»;

- показ лучших коллекций одежды от традиций до современности;

- мастер-класс от Екатерины Ребежа «Ракульская роспись» (старинная северная роспись) из цикла авторских мастер классов «Дыхание Севера»;

- «Кольцо как символ брака. От библейских текстов до современного маркетинга» — спикер Берман Елена.

