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В Иркутске откроется «Этноподиум на Байкале»

В Иркутске откроется «Этноподиум на Байкале»
Общество,  Фото:pixabay.com
На фестиваль соберутся этнодизайнеры и любители моды

С 3 по 9 июня в Иркутске состоится ХII международный фестиваль «Этноподиум на Байкале», приуроченный к 360-летнему юбилею города Иркутска и Году Байкала.

- Это настоящий праздник, который не только демонстрирует моду, но связывает её с этническими корнями, придаёт ей особое звучание и вкус. Самые признанные этнодизайнеры и мастера со всех уголков России и из-за рубежа съезжаются, чтобы порадовать зрителя своими неповторимыми и самобытными работами, поделиться опытом, - рассказали в НКО «Евразийская ассоциация этнодизайнеров».

Во время фестиваля состоится конференция на Байкале, а также пройдут мастер-классы и выставки на открытых и закрытых площадках:
- выставка «Традиционный русский костюм XIX и начала ХХ столетий из собрания Сергея Глебушкина»;
- показ лучших коллекций одежды от традиций до современности;
- мастер-класс от Екатерины Ребежа «Ракульская роспись» (старинная северная роспись) из цикла авторских мастер классов «Дыхание Севера»;
- «Кольцо как символ брака. От библейских текстов до современного маркетинга» — спикер Берман Елена.
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