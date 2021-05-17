Также Госавтоинспекция напомнила водителям ПДД
Полицейские в Северо-Байкальском районе Бурятии с сотрудниками РЖД провели обследование железнодорожных переездов. В ходе выезда представители надзорных органов выявили недостатки в их содержании. По выявленным недостаткам в рамках полномочий Госавтоинспекции будут приняты соответствующие меры.
Кроме того, автоинспекторы вместе с инженером пути поговорили с водителями о соблюдении ПДД при движении по железнодорожному переезду. Автомобилистам рекомендовали строго соблюдать и выполнять требования ПДД при пересечении железнодорожных путей.
- Переезжать пути необходимо только в установленных местах. Начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной световой и звуковой сигнализации, - напомнили сотрудники ГИБДД.
Также дорожные полицейские проинформировали автомобилистов о предусмотренной административной ответственности за нарушение правил переезда железнодорожного пути, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии полицейские проверили железнодорожные переезды
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