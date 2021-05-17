В Бурятии полицейские проверили железнодорожные переезды

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Также Госавтоинспекция напомнила водителям ПДД



Полицейские в Северо-Байкальском районе Бурятии с сотрудниками РЖД провели обследование железнодорожных переездов. В ходе выезда представители надзорных органов выявили недостатки в их содержании. По выявленным недостаткам в рамках полномочий Госавтоинспекции будут приняты соответствующие меры.



Кроме того, автоинспекторы вместе с инженером пути поговорили с водителями о соблюдении ПДД при движении по железнодорожному переезду. Автомобилистам рекомендовали строго соблюдать и выполнять требования ПДД при пересечении железнодорожных путей.



- Переезжать пути необходимо только в установленных местах. Начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной световой и звуковой сигнализации, - напомнили сотрудники ГИБДД.



Также дорожные полицейские проинформировали автомобилистов о предусмотренной административной ответственности за нарушение правил переезда железнодорожного пути, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

