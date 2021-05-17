Жителя Бурятии наказали за покупку омуля

Рыбу добыли преступным путём



Житель посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 175 УК РФ «Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём».



В судебном заседании установлено, что в октябре 2020 года мужчина приобрёл у неизвестного человека 228 штук байкальского омуля, добытого преступным путём.



Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



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