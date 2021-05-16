Виновник привлечён к административной ответственности
Накануне в Улан-Удэ в садоводческом товариществе «Учитель» собственник одного из участков стал виновником пожара на площади 2000 кв.м. Мужчина сжигал сухую траву на границе своего участка, но из-за порывов ветра огонь перешёл на сухую растительность за территорией участка. Нарушитель привлечён к административной ответственности.
- На территории республики действует особый противопожарный режим. В этот период действует запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством, - напомнили в ГУ МЧС России по Бурятии.
С начала пожароопасного периода в республике зарегистрированы 49 очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила более 1000 га.
В улан-удэнском СНТ горела сухая трава
Общество, Фото:
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