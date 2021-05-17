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В Бурятии ожидается ветреная погода

В Бурятии ожидается ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике сегодня днём до +18 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 мая по республике: облачно, местами кратковременные дожди, в горах севера с мокрым снегом, по югу и юго-западу возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью +3, +8, местами по северу и юго-западу -2,-7, днём +13, +18, местами по северу и побережью Байкала +3, +8, по югу и юго-западу до +22.

В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы 15-18 м/с. Температура ночью +5, +7, днём +14, +16.

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