В республике сегодня днём до +18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 мая по республике: облачно, местами кратковременные дожди, в горах севера с мокрым снегом, по югу и юго-западу возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью +3, +8, местами по северу и юго-западу -2,-7, днём +13, +18, местами по северу и побережью Байкала +3, +8, по югу и юго-западу до +22.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы 15-18 м/с. Температура ночью +5, +7, днём +14, +16.
В Бурятии ожидается ветреная погода
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