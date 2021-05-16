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В Забайкалье супруги угнали машину соседа

В Забайкалье супруги угнали машину соседа
Общество,  Фото:pixabay.com
Гражданские супруги ранее неоднократны судимы

В минувшую пятницу ночью в полицию поступило сообщение от 47-летнего жителя села Харганаша Могойтуйского района Агинского Бурятского округа о том, что вечером неизвестные со двора его дома угнали машину «Хонда Одиссей».

Очевидцы сообщили, что видели, как на машине отъезжают мужчина и женщина. Установлено, что угон могли совершить супруги, проживающие по соседству с потерпевшим. Ночью они вернулись на угнанном авто и были задержаны.

Выяснилось, что заявитель распивал спиртные напитки в компании соседей. Затем он уехал на коне, а супруги воспользовались оставленными в замке зажигания ключами и поехали на чужом автомобиле в Могойтуй. После чего машину они вернули.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный уже судим за угон, кражу, повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его гражданская супруга судима за кражу, угрозу убийством и неуплату средств на содержание детей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
угон
 
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