В Забайкалье супруги угнали машину соседа

Гражданские супруги ранее неоднократны судимы
В минувшую пятницу ночью в полицию поступило сообщение от 47-летнего жителя села Харганаша Могойтуйского района Агинского Бурятского округа о том, что вечером неизвестные со двора его дома угнали машину «Хонда Одиссей».
Очевидцы сообщили, что видели, как на машине отъезжают мужчина и женщина. Установлено, что угон могли совершить супруги, проживающие по соседству с потерпевшим. Ночью они вернулись на угнанном авто и были задержаны.
Выяснилось, что заявитель распивал спиртные напитки в компании соседей. Затем он уехал на коне, а супруги воспользовались оставленными в замке зажигания ключами и поехали на чужом автомобиле в Могойтуй. После чего машину они вернули.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный уже судим за угон, кражу, повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его гражданская супруга судима за кражу, угрозу убийством и неуплату средств на содержание детей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Гражданские супруги ранее неоднократны судимы
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