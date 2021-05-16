В Бурятии водитель мотоцикла сбил женщину

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Водитель скрылся, но через час сам с повинной явился в полицию



14 мая около 7 часов вечера 32-летний водитель мотоцикла «Рейсер», следуя по улице Комсомольская в Гусиноозёрске, на пешеходном переходе сбил 61-летнюю женщину.



Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.



Водитель с места ДТП скрылся. Однако через час сам с повинной явился в отдел полиции, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

