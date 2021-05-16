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В Бурятии водитель мотоцикла сбил женщину

В Бурятии водитель мотоцикла сбил женщину
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Водитель скрылся, но через час сам с повинной явился в полицию

14 мая около 7 часов вечера 32-летний водитель мотоцикла «Рейсер», следуя по улице Комсомольская в Гусиноозёрске, на пешеходном переходе сбил 61-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Водитель с места ДТП скрылся. Однако через час сам с повинной явился в отдел полиции, сообщили в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП
 
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