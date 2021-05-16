Водитель скрылся, но через час сам с повинной явился в полицию
14 мая около 7 часов вечера 32-летний водитель мотоцикла «Рейсер», следуя по улице Комсомольская в Гусиноозёрске, на пешеходном переходе сбил 61-летнюю женщину.
Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.
Водитель с места ДТП скрылся. Однако через час сам с повинной явился в отдел полиции, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии водитель мотоцикла сбил женщину
Общество, Фото:
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