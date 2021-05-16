Аферисты сообщили пожилой женщине о мошеннической атаке на её банковские счета
Несколько дней назад пенсионерке – жительнице Усть-Кута - на сотовый телефон позвонила якобы сотрудница финансовой организации и сообщила о зафиксированной мошеннической атаке на её банковские счета. Менеджер перевела разговор на специалиста службы безопасности, который посоветовал проследовать к банкомату и перевести все финансы на безопасные счета.
Через пару минут местной жительнице вновь позвонили и попросили оказать помощь в поимке мошенников, которые совершают кражи с карт клиентов. Согласившись, потерпевшая оформила кредит, после чего заёмные средства также отправила на продиктованные номера. Звонивший заверил сибирячку, что все средства будут возмещены. Однако этого не произошло. Заявительница поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона
Общество, Фото:
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