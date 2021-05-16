82-летний житель Бурятии принял участие в «Тункинском марафоне»

«Для меня лучшее лекарство - оздоровительный бег», - поделился Цокто Дондоков
82-летний житель Бурятии Цокто Дондоков принял участие в «Тункинском марафоне» - пробежал 21 км.
Цокто Базаржапович Дондоков из Еравнинского района, является преподавателем физкультуры по профессии (выпускник БГПИ 1967 года). «Бегает, занимается легкой атлетикой более 70 лет!» – пишет Дора Хамаганова, пресс-секретарь регионального оператора «Экоальянс», общественница, в Facebook.
- Примерно 10 лет назад у меня серьёзно ухудшилось здоровье. Я иногда любил «прикладываться» к рюмочке. Честно говорю. Но потом, когда почувствовал неладное, стал регулярно бегать. И здоровье у меня теперь отменное. Не чихаю и не кашляю, всегда в хорошем настроении! Мои ровесники, многие, перенесли инсульты, инфаркты. И всё почему? Потому что «травили» себя алкоголем, сигаретами. А потом жалуются - то болит, это болит. Для меня лучшее лекарство - оздоровительный бег. Но не надо сразу резко давать нагрузки. Нужны размеренность, регулярность. Если набегаешь «объём» в днях, часах, то уже легче бежать длинные дистанции. Я бегаю, несмотря ни на какую погоду. Уж в самые морозы, да, осторожничаю. Но, в основном, зимой, даю нагрузку на ноги, на пресс. Каждый день 100 раз «качаю» пресс, «качаю» ноги. Ребята, любите себя, цените себя. Берегите себя. Занимайтесь спортом. Сам себя беречь не будешь - никто беречь не будет! Всем - здоровья, - приводит она на своей странице слова Цырена Дондокова.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 мая в Бурятии состоялся открытый республиканский «Тункинский марафон – 2021». Соревнования прошли на трассе Туран – Бурхан-Баабай. Старт марафона был дан в 11:00 в селе Туран Тункинского района.
Марафон посвящён легендарному легкоатлету Тункинской долины, Бурятии, России, неоднократному чемпиону СССР по легкой атлетике среди сельских спортсменов, победителю и призеру всероссийских соревнований Валерию Базыровичу Дарбакову.
Валерий Базырович родился в 1944 году в селе Зун-Мурино. После школы служил в армии. Получил профессию преподавателя физической культуры и спорта в Бурятском пединституте. И посвятил любимой легкой атлетике, своим ученикам многие годы жизни.
- В свои 77 лет Валерий Базырович полон творческой энергии, жизнестойкости. И сейчас он пробежал 21 км, как полный сил юноша, с неплохим результатом, - отметила Дора Хамаганова в соцсети.
82-летний житель Бурятии принял участие в «Тункинском марафоне»
Общество, Фото:
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