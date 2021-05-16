Две бурятские спортсменки завоевали золото на соревнованиях в Хабаровске

Участвовали в престижном международном турнире боксёры из 19 стран



Две бурятские спортсменки завоевали золото на международных соревнованиях по боксу в Хабаровске. Наталья Шадрина одержала победу в финальном поединке с Ринка Танака из Японии (в весовой категории до 60 кг), Елена Гапешина – с Ариса Цубата также из Японии (в весовой категории до 75 кг).



Двенадцатый международный турнир по боксу памяти героя Советского союза Константина Короткова проходил в Хабаровске. Как сообщили в Федерации бокса России, участие в престижном международном турнире приняли боксеры из 19 стран: России, Эстонии, Беларуси, Польши, Израиля, Азербайджана, Узбекистана, Швеции, Молдовы, Алжира, Марокко, Японии, Киргизии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и Кении, Латвии и Доминиканской республики.



На финальных поединках присутствовали генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, председатель Совета Чемпионов Федерации бокса России, двукратный Олимпийский чемпион Олег Саитов и Олимпийский чемпион Александр Лебзяк.

