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В Бурятии потушили 4 лесных пожара

В Бурятии потушили 4 лесных пожара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На тушении работал 81 человек

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 3 лесных пожаров в Заиграевском, Прибайкальском и Селенгинском районах, а также дотушивание лесного пожара в Тункинском нацпарке. В Тункинском нацпарке, Заиграевском и Селенгинском районах возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём, в Прибайкальском районе лесной пожар - из-за переходя огня с земель иных категорий.

Всего на тушении возгораний работал 81 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 14 единиц спецтехники.

Общая площадь, пройденная огнём, учитывая площадь ликвидированного очага в Тункинском нацпарке, составила 15,3 га.

На утро 16 мая все пожары ликвидированы, новых очагов не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44


лесные пожары
 
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