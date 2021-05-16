В Бурятии потушили 4 лесных пожара



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 3 лесных пожаров в Заиграевском, Прибайкальском и Селенгинском районах, а также дотушивание лесного пожара в Тункинском нацпарке. В Тункинском нацпарке, Заиграевском и Селенгинском районах возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём, в Прибайкальском районе лесной пожар - из-за переходя огня с земель иных категорий.



Всего на тушении возгораний работал 81 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 14 единиц спецтехники.



Общая площадь, пройденная огнём, учитывая площадь ликвидированного очага в Тункинском нацпарке, составила 15,3 га.



На утро 16 мая все пожары ликвидированы, новых очагов не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44





